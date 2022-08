A vitória de Paulo Guedes expressa no plano de governo de Bolsonaro

Está expressa no programa de governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) uma das maiores apostas do ministro da Economia, Paulo Guedes, caso o atual mandatário consiga a reeleição no pleito de outubro. Entre os pontos presentes na listagem de projetos que o governo almeja dar vazão caso Bolsonaro vença o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): a reforma tributária. O ministro vem batendo na tecla de que as alterações tributárias serão o objetivo primeiro de sua gestão caso permaneça à frente da Economia no ano que vem, focando na mudança de tributação de empresas multinacionais presentes no Brasil e na reforma do Imposto de Renda.

