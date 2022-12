A visão dos bancos sobre Fernando Haddad na Fazenda

Importantes membros do setor financeiro não veem com maus olhos a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação de diretores dos grandes bancos do país envolve as falas de Haddad em relação à necessidade de uma reforma tributária e a consolidação de um novo arcabouço fiscal — depois da internação do teto de gastos. De acordo com um banqueiro, o mercado ficou mais nervoso “com o que Haddad não disse, mais do que com o que disse”. Ele se referia à PEC da Transição, que viabiliza o Bolsa Família de 600 reais — mas que estaria fora da alçada de Haddad antes da indicação.

