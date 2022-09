A visão do mercado sobre risco de crise institucional após as eleições

Os analistas do UBS apostam em um cenário altista da bolsa de valores brasileira para os próximos 18 meses independente de quem vença as eleições, apesar de o mercado precificar amplamente uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, a segurança do sistema eleitoral brasileiro afasta um cenário de crise institucional em decorrência dos resultados finais. “O Congresso desempenhará um papel de equilíbrio em qualquer resultado eleitoral. Além disso, as eleições não têm historicamente um impacto persistente no desempenho do mercado de ações”, diz relatório enviado a clientes. “Acreditamos que os mercados precificam amplamente uma vitória do ex-presidente Lula, e que o risco de uma crise institucional desencadeada pelas eleições é muito baixo, dada a qualidade do sistema eleitoral brasileiro”, finaliza.

O cenário altista para os próximos 18 meses é sustentado, sobretudo, pelo atual cenário de preço das commodities. O mercado brasileiro é sensível e exposto aos preços de matérias-primas como petróleo e minério de ferro e, na visão do banco, os preços devem continuar em patamar elevado e impulsionar os papéis locais por mais algum tempo. “Esperamos que os preços das commodities permaneçam elevados em um contexto em que a oferta de muitas matérias-primas terá dificuldades de acompanhar a demanda. Cerca de 38% das ações brasileiras estão em setores relacionados a commodities e, dada sua relativa distância da tensão relacionada à Rússia, mas também alta exposição a commodities, o país se beneficia do interesse de investidores focados em recursos naturais”, conclui o banco.

Siga o Radar Econômico no Twitter