A visão do mercado sobre postura de Bolsonaro no JN

O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu entrevista ao Jornal Nacional na noite de segunda-feira, 22, e a repercussão ainda promete durar um tempo. Para alguns analistas do mercado financeiro, o desempenho de Bolsonaro foi “relativamente bom”. “Tratou-se da maior audiência da emissora no ano e o presidente teve um desempenho relativamente bom. Os eventos abordados pelos jornalistas não foram novidade e o presidente teve, além de traquejo de argumentação, sabedoria emocional para se esquivar de alguns ataques”, escreveram os analistas da Ativa Investimentos. Por outro lado, a agência Aos Fatos relatou que o presidente mentiu por 19 vezes durante os 40 minutos de entrevista em temas sensíveis como a segurança das urnas eletrônicas, a gestão da pandemia de coronavírus e corrupção.

Nos mercados, as bolsas europeias e asiáticas negociam sem direção única e os futuros americanos negociam estáveis à espera de sinais mais claros do banco central americano sobre o postura da autoridade para a política monetária do país. O petróleo tipo brent sobe quase 2% depois do ministro de Energia da Arábia Saudita ameaçar reduzir a produção do país caso os preços continuem caindo.

Siga o Radar Econômico no Twitter