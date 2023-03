A variável que coloca panos quentes na revolta contra o BC

VEJA Mercado em vídeo | 24 de março.

O clima de decepção do mercado financeiro e do governo federal pela dura ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom) melhorou um pouco nesta sexta-feira. O índice Bovespa recupera uma parte do enorme prejuízo de quinta-feira, 23, depois da divulgação dos números de inflação medidos pelo IPCA-15. Os percentuais não representam uma grande surpresa aos economistas, mas alguns pontos simbólicos trazem a leitura de melhora nos preços. As variáveis que ajudam a colocar panos quentes nas tensões que envolvem o Banco Central são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 24.

Siga o Radar Econômico no Twitter