A troca relâmpago de desembargadores no julgamento do faraó do bitcoin

O famoso caso do faraó dos bitcoins, ex-garçom acusado de fazer uma pirâmide financeira e que movimentou 7 bilhões de reais em dois anos, é acompanhado com lupa pelos advogados cariocas. E agora eles estão se questionando sobre os motivos que levaram o desembargador William Douglas dos Santos a fazer uma troca relâmpago de turmas no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. William Douglas pediu para ser transferido para a segunda turma especializada em direito penal no início de outubro. No fim daquele mês, participou do julgamento do pedido de habeas corpus feito pela defesa de Glaidson Acácio dos Santos. Em dezembro, o desembargador mudou novamente de turma e voltou a uma turma tributária.

Durante o julgamento, o desembargador William Douglas votou a favor da soltura do ex-garçom dizendo que o importante no caso seria a devolução do dinheiro aos clientes e que Glaidson era o único que teria acesso ao dinheiro já que bitcoins podem ser guardados em chaves particulares. Mas foi voto vencido. “Ele (o ex-garçom), obviamente, tem todo o interesse em resolver o problema com a Justiça e eu acredito que ele vai estar suscetível de devolver esse dinheiro a todo mundo. E ele vai saber devolver, vai conseguir devolver todo esse dinheiro porque ele que tem acesso ao mesmo, a gente não vai conseguir sozinho. Então, o meu voto é no sentido da gente vincular a soltura dele à devolução dos valores que estão…. dos valores das pessoas que fizeram investimento com ele. É esse meu voto”, disse o desembargador durante o julgamento.

William Douglas ficou conhecido, em 2020, como um dos candidatos “terrivelmente evangélico” a um cargo no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele tinha apoio de diversos pastores importantes no cenário político e inclusive do senador Flavio Bolsonaro. No fim, Douglas foi promovido a desembargador federal pelo presidente Jair Bolsonaro e assumiu o cargo no TRF2, em março.

Mas por que afinal o desembargador fez essas mudanças relâmpagos? Seu chefe de gabinete, em nota, informou que elas são naturais e previstas no regimento do tribunal. Já o desembargador André Fontes, que aceitou fazer as trocas de turma com o colega, explicou em entrevista ao Radar Econômico que foi o próprio desembargador William Douglas que pediu para fazer as mudanças. Segundo Fontes, William Douglas é um juiz premiado por sua produtividade e achou que teria grande contribuição a dar a uma turma complexa como a penal, que cuida também de temas previdenciários e de propriedade intelectual. Fontes disse, no entanto, que o desembargador o procurou novamente porque queria trocar de posto dizendo que o sistema de produtividade que havia implementado enquanto juiz era bom para um único assunto, não para três temas como acontecia na segunda turma do TRF. Além disso, Fontes disse que Douglas é um publicista (que cuida de temas públicos), um humanista, e seria difícil para alguém com esse perfil continuar na turma criminal. Já Fontes diz que ele mesmo já esteve em diversas ocasiões na turma penal e que sempre abre mão de sua vaga quando algum desembargador se interessa pelo cargo já que ele próprio tem mais interesse no direito civil.

