A ironia do presidente da Petrobras sobre alteração da Lei das Estatais

Em conversas privadas, executivos de grandes companhias estatais e de capital misto demonstraram uma certa perplexidade com a mudança promovida pelo governo eleito via Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, dia 13. As alterações na Lei das Estatais, mecanismo de governança adotado para mitigar o risco de malversação no comando das empresas públicas, diminuem o tempo de ‘quarentena’ de 36 meses para 30 dias para que pessoas que tenham ocupado estrutura decisória de partido ou participado de campanhas eleitorais possam atuar como presidentes ou diretores de empresas estatais ou conselheiros de agências reguladoras. A decisão tende a ajudar a nomeação de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES e da possível elevação de Jean Paul Prates ao comando da Petrobras. A assessores próximos, o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, teria lamentado: “Só imagine se essas mudanças fossem feitas pelo governo Bolsonaro…”.

