A troca de afagos entre Lula e Meirelles

Em reunião com ex-candidatos à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu sentado lado a lado com o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles. No encontro realizado em São Paulo, o coordenador de campanha de Lula, Aloizio Mercadante, afirmou que os convites foram feitos àqueles que se manifestaram publicamente a favor da candidatura do petista. Em entrevista recente ao Radar Econômico, Meirelles afirmou que as portas para o petista “estão sempre abertas”.

Durante o encontro, Lula e Meirelles trocaram afagos e sinalizações. O petista afirmou que não conversava há tempos com Meirelles e rememorou a argumentação do economista pela escolha do Brasil como sede das Olimpíadas de 2016, abordando que o país ocupava o rol de maiores economias do mundo. O ex-ministro, que ocupou o cargo de presidente do Banco Central durante a gestão de Lula, rememorou os resultados dos governos do petista e afirmou que os atuais problemas deixados pela gestão de Jair Bolsonaro “serão resolvidos”.

“Mais de 40 milhões saíram da pobreza. Tivemos crescimento médio de 4% nesse período. Agora, está vendo injeção eleitoreira, que vai citar um problema grande pra ser resolvido. E será resolvido, mas vai dar trabalho”, afirmou Meirelles. “Essa é a herança que está sendo deixada. Em 2010, foi mais de 7%. Inflação na meta. Na média, de 4,5%, isso foi impressionante. E a longo prazo, inflação na meta é o que preserva emprego. E estamos vendo aí o descontrole da inflação que corrói o salário e todo o padrão de vida da população”, disse.

Siga o Radar Econômico no Twitter