A troca de afagos entre Estados Unidos e China em visita de Yellen ao país

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, se encontrou com o vice-premiê chinês, He Lifeng, em visita oficial ao país neste sábado, 8. O encontro foi amigável e marcado por uma incomum troca de afagos entre as duas maiores economias do mundo. Yellen fez coro por uma comunicação mais estreita entre Estados Unidos e China para melhorar a tomada de decisões econômicas. Lifeng, por sua vez, lamentou os “incidentes inesperados” que estremeceram a relação entre os países nos últimos anos. “Em meio a uma perspectiva global complexa, há uma necessidade urgente de as duas maiores economias do mundo se comunicarem de perto e trocarem opiniões sobre as possíveis respostas a diversos desafios”, pediu Yellen.

Lifeng relembrou a reunião entre os presidente Joe Biden e Xi Jinping, em novembro de 2022, e ressaltou que o encontro foi produtivo, apesar do incidente que envolveu o voo de um balão chinês em território americano no último mês de fevereiro. “Infelizmente, devido a incidentes inesperados como o do balão, houve alguns problemas para colocar em prática o consenso alcançado pelos chefes de Estado”, salientou.

