A travessia de Persio Arida em uma manifestação do PT

Atualizado em 25 out 2022, 10h50 - Publicado em 25 out 2022, 10h39

Por Victor Irajá Atualizado em 25 out 2022, 10h50 - Publicado em 25 out 2022, 10h39

Ex-presidente do Banco Central (BC) no governo de Fernando Henrique Cardoso, Persio Arida experimentou uma manifestação petista pela primeira vez na vida na noite desta segunda-feira 24. Um dos convidados a palestrar em um evento realizado pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Persio cruzou uma multidão de militantes para chegar ao espaço reservado aos palestrantes. Durante a cruzada, foi reconhecido e cumprimentado por alguns dos eleitores de Lula. Trajado de terno e gravata, durante a travessia, foi indagado por um presente se um dia imaginava integrar uma manifestação do PT. “Não, mas é necessário”, disse, rindo.

Siga o Radar Econômico no Twitter