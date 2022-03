A tomada da maior usina nuclear da Europa deixa mercados nervosos

VEJA Mercado | Abertura | 04 de março.

No nono dia de guerra, são os ataques à maior usina nuclear da Europa que estão mexendo nos mercados financeiros. Tropas russas atacaram e tomaram a usina ucraniana. As bolsas asiáticas despencaram, os futuros americanos despencam e as bolsas europeias operam em forte baixa. Algumas bolsas até reduziram as perdas quando foi anunciado que não houve qualquer vazamento nuclear no ataque, mas depois voltaram a cair. O petróleo voltou a subir e está sendo negociado na casa dos 112 dólares. O ministro das Minas e Energia brasileiro está até defendendo que as reservas de petróleo sejam liberadas pelo mundo afora para controlar os preços.

Para o Brasil, os mercados podem reagir às falas de Bolsonaro que defendeu ontem em sua live que a Petrobras distribua menos lucro para segurar os preços. A Petrobras já caiu ontem com o medo de interferência. Outra notícia local é o PIB. O IBGE anunciou que o PIB subiu 4,6% em 2021, recuperando as perdas do primeiro ano da pandemia.

