A tentativa de trégua de Lula com o mercado financeiro

Depois de dias conturbados do governo com falas desarticuladas de ministros, o mercado reage hoje de forma otimista ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois da primeira reunião ministerial, realizada na manhã desta sexta-feira, 6. Lula admitiu que houve divergências de ideias no primeiro escalão e prometeu “esforço” para buscar convergência, e fez também uma sinalização positiva ao mercado ao dizer que pretende fazer o país crescer com responsabilidade, mas sem descartar os investimentos na área social.

A bolsa brasileira reage bem ao discurso mais ameno. O Ibovespa negocia em alta, próximo dos 108 mil pontos. Apesar da melhora do Ibovespa nos últimos dias, o índice se encaminha para encerrar a primeira semana do ano com queda acumulada de 1%, ainda impactado pelos ruídos políticos e econômicos que tomaram conta dos primeiros dias da semana. O dólar cede bastante nesta tarde. A cotação da moeda americana cai 2%, perto de 5 reais e 24 centavos.

