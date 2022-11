A tentativa de se colocar panos quentes nas rusgas entre Lula e mercado

O dia seguinte a mais uma sessão nervosa na bolsa de valores é de se tentar colocar panos quentes nas rusgas entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o mercado financeiro. O índice Ibovespa atenuou sua queda no fechamento do pregão de quinta-feira, 17, encerrando em leve baixa de 0,5%, ante queda de quase 3% no intradia. O humor dos investidores teve uma leve melhora depois de o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, renunciar ao seu cargo na equipe de transição de governo. A situação também começou a ser contornada depois de o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tentar tranquilizar o mercado ao voltar a afirmar que Lula é “experiente e sempre teve responsabilidade fiscal”. Na manhã desta sexta-feira, 18, o índice futuro do Ibovespa negociava em alta superior a 1%, e o dólar comercial recuava 1,33% por volta de 9h30, cotado a 5,334 reais. No mercado internacional, as bolsas europeias e os futuros americanos também negociam em alta.

