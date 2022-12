A tensão no mercado em torno do futuro da Petrobras no governo Lula

VEJA Mercado em vídeo | 2 de dezembro.

O futuro da Petrobras no governo Lula ainda é desconhecido a menos de um mês da posse do presidente eleito. A estatal revelou um plano de investimentos para os próximos cincos anos que prevê o pagamento de 80 bilhões de dólares em dividendos até 2027. Essa divulgação elevou as incertezas no mercado porque o plano deve ficar em vigor por pouco tempo, e ainda não se sabe o que deve entrar no lugar. As dúvidas sobre o futuro da Petrobras e a impressionante perda de valor de mercado da estatal são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 2.

