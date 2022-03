A “tempestade perfeita” que fez a Magalu disparar 10% na bolsa

Não que isso seja uma virada de jogo para uma empresa que perdeu bilhões de reais em valor de mercado nos últimos anos, mas as ações da Magazine Luiza subiram 10% nesta quinta-feira, 24, e têm respirado um pouco nas últimas sessões. A “tempestade perfeita” é formada pelo dólar mais barato, que fechou o dia cotado a 4,831 reais, que tende a diminuir os custos com importações das varejistas brasileiras, e também pela redução nas curvas de juros futuros, que medem a expectativa do mercado para a taxa Selic nos próximos anos.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em coletiva de imprensa nesta quinta que o aperto monetário deve se encerrar em maio. “Se o cenário internacional se agravasse ou se houvesse algum outro choque que afetasse as expectativas, nós poderíamos repensar o cenário, fazendo um movimento adicional em junho, mas não é o cenário mais provável”, disse o presidente do BC. É importante lembrar que o eventual término do aperto monetário é positivo para o varejo porque juros muito altos diminuem o poder de compra da população.

O DI para 2024 caiu 2,69%, a 12,4%. Já o DI para 2027 recuou 2,66&, a 11,54%. As ações de Americanas e Via, concorrentes da Magalu no mercado, subiram 6,1% e 4,2%, nessa ordem.

