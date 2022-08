A temperatura do mercado às vésperas das eleições e de decisões nos EUA

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 16 de agosto.

No dia em que a campanha eleitoral teve início oficialmente, o Ibovespa fechou estável. Os investidores estão em compasso de espera pela definição dos nomes que as chapas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Lula (PT) vão indicar no campo econômico. A política de preços da Petrobras também está no centro do debate, e alguns analistas já definiram seu lado. Além disso, os investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do banco central americano. A temperatura do mercado após o início da campanha eleitoral e a expectativa pelos rumos da economia norte-americana depois da queda da inflação são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 16.

