A temperatura da prometida saída do Casino do Grupo Pão de Açúcar

A saída anunciada do grupo francês Casino do Grupo Pão de Açúcar (GPA) não movimentou até agora os ponteiros da varejista brasileira. “O Casino tem zero impacto na operação do dia a dia”, diz Marcelo Pimentel, presidente do GPA. Os franceses possuem 22,5% da rede de supermercados, fatia que equivale a cerca de 300 milhões de reais. “Não sei quem vai comprar, mas a saída está sendo tranquila”, diz Pimentel. “Não há pressa. Eles vão agir no melhor momento.”