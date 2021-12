A tecla preferida de Guedes: o guru de Moro trabalhou para a ditadura

O ministro Paulo Guedes há tempos não esconde o embate com o novo guru de Sérgio Moro, o economista Affonso Celso Pastore, que segundo Guedes errou todas as previsões que fez sobre a economia no governo Bolsonaro. Mas ultimamente tem reiterado com bastante frequência a interlocutores, mesmo quando o assunto nem surgiu na mesa: “ele trabalhou para a ditadura, eu trabalho no governo de um presidente eleito”. Pastore foi presidente do Banco Central durante o governo de João Figueiredo, o último governo da ditadura militar. Já Guedes trabalha para um presidente que diz que não houve ditadura.