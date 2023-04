A suspensão do ‘necessário’ depoimento de Rial no caso Americanas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu a audiência para a oitiva dos ex-presidentes da Americanas Miguel Gutierrez e Sergio Rial, e do ex-diretor financeiro da empresa André Covre por entender que não há prejuízo em realização futura da audiência, caso as partes não cheguem a um acordo. Esse processo ficará suspenso o dia 4 de maio, em razão de negociações entre a companhia e o Bradesco acerca das dívidas da empresa com o banco. A suspensão da audiência foi requerida pela Americanas. Além disso, a empresa, em conjunto com o Bradesco, pediu a suspensão do processo para tratativas de acordo, tendo sido deferida a suspensão por dez dias corridos.

O relator do processo, Ricardo Negrão, porém, entendeu que a oitiva dos ex-presidentes da empresa seria “pertinente e necessária” e porque “os esclarecimentos por eles prestados, além de ajudarem na elucidação dos contornos da fraude aqui analisada, poderão, sem sombra de dúvidas, auxiliar o perito na condução das perícias contábil e forense”. Segundo a decisão, há “interesse público na obtenção da provas a partir dos depoimentos e “proporcionar a garantia de transparência das informações”. O depoimento dos três ex-executivos ocorreria na quinta-feira, 27 de abril, em São Paulo.

Siga o Radar Econômico no Twitter