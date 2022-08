A surpresa que a Petrobras teve nas refinarias antes de baixar o diesel

A Petrobras informou pouco antes de baixar em 4% o preço do litro do diesel no país que duas de suas refinarias bateram recorde de produção de diesel S-10 no último mês de julho. Segundo a estatal, as refinarias de Paulínia (Replan), em São Paulo, e de Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, produziram 3,1 milhão e 1,4 milhão de barris do produto, respectivamente. As duas unidades também bateram recorde de vendas, mas a Petrobras não revelou os números. A Refap é uma das três refinarias que devem ser vendidas à iniciativa privada de acordo com o plano de desinvestimento da estatal. “A estratégia para o parque de refino da Petrobras busca sempre a sua utilização mais eficiente, observando a demanda dos mercados para cada produto, e as alternativas de suprimento do e derivados”, disse em nota. Os papéis da Petrobras sobem 26% no acumulado e negociam em suas máxima de 12 anos.

