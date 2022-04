A “surpresa” do presidente do BC com a inflação faz o Tesouro Direto parar

Pelo segundo dia, as negociações do Tesouro Direto tiveram que ser suspensas por uma hora para evitar que investidores comprem títulos que possam não estar refletindo a realidade. O que aconteceu é que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deixou muito clara ontem sua surpresa com os dados de inflação de março, mexendo nas expectativas. Logo o mercado já entendeu que o BC vai aumentar os juros. A expectativa é de que o ano termine com uma Selic a 13,75% ao ano. Até semana passada, essa expectativa não chegava a 13%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.