A surpresa da PetroRio que pode ser melada pela China

A PetroRio iniciou sua produção no campo de Frade e revelou ao mercado que será capaz de produzir 15 mil barris de óleos por dia no poço, mais que o dobro da estimativa do mercado, que era de 6 mil. O processo de execução desse poço levou 68 dias, tempo inferior ao que os analistas esperavam, e que reduziu o custo de construção em 30%. As notícias são boas para a empresa, mas a China deve ofuscar o desempenho das ações nesta terça-feira, 12. O petróleo brent afunda 4% nesta manhã, a 102 dólares o barril, pelo temor de novos lockdowns em cidades chinesas depois da descoberta de uma nova subvariante da ômicron no país. As bolsas europeias e os futuros americanos também caem e já precificam o pior para os números de inflação dos Estados Unidos que serão divulgados na quarta-feira, 13.

No Brasil, a famigerada PEC das Bondades deve ser votada pela Câmara. O novo buraco de 41 bilhões de reais nas contas públicas, porém, já foi precificado pelo mercado, que viu a bolsa desabar para os 98 mil pontos e o dólar subir para a faixa dos 5,40 reais, mas os investidores seguem atentos aos movimentos do Congresso e qualquer nova surpresa pode azedar o humor do mercado — que já não anda dos melhores.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.