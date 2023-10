A surpresa da inflação que traz de volta alívio ao mercado

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 13 out 2023, 10h33 - Publicado em 13 out 2023, 10h30

VEJA Mercado | 13 de outubro.

A inflação de setembro medida pelo IPCA surpreendeu os investidores nesta semana. Os preços subiram 0,26%, em média, abaixo das expectativas do mercado financeiro. Nem mesmo a valorização do petróleo e a alta da gasolina interferiram no índice. Diego Gimenes recebe Pedro Gil, repórter de economia de VEJA.

