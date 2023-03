A surpreendente meia volta especulada na política monetária dos EUA

O tradicional banco japonês Nomura surpreendeu os investidores ao apostar em um corte nas taxas de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O comitê que norteia a política monetária do país se reúne no próximo dia 22. A previsão do banco é um tanto quanto surpreendente porque, até a última semana, existia um consenso no mercado de que o Fed aumentaria os juros em 0,5 ponto percentual. As falências do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, que tem raízes na escassez de crédito em razão dos juros altos, pode obrigar a autoridade monetária a fazer um “cavalo de pau” na sua estratégia. “Em reação aos riscos iminentes à estabilidade financeira, nossa expectativa agora é de que o Fed corte juros”, declarou o Nomura em nota enviada aos clientes, segundo a agência Bloomberg.

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em alta na manhã desta terça-feira, 14. A leitura é que o governo americano e o Fed agiram rápido para mitigar os efeitos das falências dos bancos. Além disso, a possibilidade de manutenção ou até mesmo de corte nas taxas de juros americanas melhora o humor dos investidores. Os dados de inflação nos EUA medidos pelo CPI subiram 0,4% em fevereiro, número em linha com as projeções do mercado.

