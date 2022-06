A superquarta chegou e pode trazer a década de 90 de volta

VEJA Mercado | Abertura | 15 de junho

Véspera de feriado e a tensão corre solta entre os investidores, aguardando o resultado dessa superquarta dos juros. Mas por que a década de 90 poderá estar de volta? Porque a expectativa é de que o Fed, o banco central americano, aumente em 0,75 ponto percentual os juros e uma talagada destas em uma única reunião não acontece desde a década de 90. Os investidores também aguardam ansiosos pela coletiva do presidente do Fed, que sempre dá dicas de como será o futuro. Os futuros americanos sobem neste momento à espera do Fed. Os juros por lá definem os rumos do dinheiro e juros altos nos Estados Unidos significa dólar saindo do Brasil. Foi por isso que o real desvalorizou nesta semana e agora está na faixa dos 5,13 reais.

Além do juro americano, hoje é dia Copom, os juros do Brasil. Apesar de o resultado só sair depois do fechamento do mercado, a expectativa é de que o Banco Central sinalize uma piora do risco fiscal por conta dos projetos de ICMS que estão sendo votados e aprovados no Congresso. O Itaú estima que mais de 90 bilhões de reais serão incorporados aos gastos fixos do governo para ter um efeito bem limitado na inflação. O Senado aprovou ontem a PEC do ICMS do biocombustível e a Câmara aprovou o text-to base do projeto de lei que limita o ICMS a 17% e é a pré-condição para a nova PEC que vai chegar ao Congresso para governos zerem os impostos estaduais.

