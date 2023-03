A sombra de Pedro Guimarães na gestão de Rita Serrano na Caixa

Voz dissonante dentro do conselho de administração da Caixa Econômica Federal durante o governo de Jair Bolsonaro, a agora presidente do banco, Maria Rita Serrano, tem costurado um armistício silencioso com o ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães, defenestrado da posição após diversos casos de assédio sexual e moral virem à tona em junho de 2022. Contrariando uma decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para barrar bolsonaristas em cargos de liderança nos bancos públicos, Serrano nomeou dois dos nomes fortes da gestão de Guimarães a posições importantes. O antigo diretor-presidente da Caixa Seguridade, André Nunes, que alçou voo por diversos cargos do alto escalão na gestão de Guimarães, por exemplo, foi nomeado a diretor na Caixa Corretora. Agora, é a vez de Rafael Morais, ex-vice-presidente de finanças e controladoria da Caixa, assumir uma posição de destaque na Caixa Seguridade. Fontes relataram ao Radar Econômico que Serrano fez as nomeações sob duras críticas de Miriam Belchior, ex-presidente do banco e atual número 2 na Casa Civil, que precisa dar aval às indicações.

Siga o Radar Econômico no Twitter