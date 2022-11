A solução para abastecimento da Ipiranga que já fatura mais de R$ 1 bi

A startup de abastecimento digital Pró-Frotas, que tem a Ipiranga como sócia, tem crescido em velocidade de cruzeiro. Para manter o ritmo e superar a marca de um bilhão de reais em faturamento em 2023, a solução pretende agregar algumas novidades para seus aderentes, como a Upper, tida como a “Netflix do caminhoneiro”, que traz treinamentos de direção defensiva e cursos profissionalizantes com módulos a distância (EAD); e o Pró-Frotas 360º, que vai integrar a carteira de clientes corporativos da Ipiranga. Hoje, a startup tem parcerias com a XP Investimentos e com a FreteBras em andamento.