A sintonia entre Temer e André Esteves sobre semana turbulenta no mercado

Em um discurso para políticos e empresários na segunda-feira, 9, o principal sócio do BTG Pactual, André Esteves, comentou que o mercado passa por uma semana “turbulenta”, mas tanto o banqueiro quanto um dos ouvintes ilustres de seu discurso, o ex-presidente Michel Temer, não consideram que o contexto econômico seja dos mais preocupantes. “Em uma semana pode estar turbulento, mas na outra já não está mais, entende?”, disse o ex-presidente ao Radar Econômico durante evento em celebração do aniversário de 20 anos do Grupo Voto, em São Paulo. Para o emedebista, pode-se dizer que o Brasil segue em condições normais de temperatura e pressão, não havendo motivo para alarde no debate econômico. Pelo contrário, seria preciso manter a calma. Questionado pela coluna sobre a avaliação de Temer, Esteves foi direto: “É isso aí”. O sócio do BTG diz que o momento tumultuado para o mercado não se deve apenas à decisão do Banco Central desta quarta-feira, 10. “Não era só sobre isso, mas sobre volatilidade em geral”, disse à coluna.

