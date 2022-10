A silenciosa resposta do mercado à nova carta de Lula

Atualizado em 28 out 2022, 18h49 - Publicado em 28 out 2022, 18h42

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 28 de outubro.

A última sessão da bolsa de valores antes do segundo turno foi de cautela. A nova carta do ex-presidente Lula (PT) ao mercado gerou uma repercussão otimista num primeiro momento, mas os investidores devolveram todos os ganhos em questão de minutos. A silenciosa resposta do mercado ao documento do petista e as pistas que os investidores deixaram para a votação do próximo domingo são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 28.

