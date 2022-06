A sequela dos combustíveis nas passagens aéreas e nas ações de Azul e Gol

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 08 de junho.

Os analistas do banco Citi ajustaram suas previsões para Azul e Gol diante da pressão de custos provocada pelo recente aumento dos combustíveis. O querosene de aviação disparou 64% no acumulado do ano e, sozinho, representa um terço dos custos das companhias aéreas, ou seja, o impacto nas passagens aéreas é inevitável. Oficialmente, a Anac informa que os preços subiram, em média, 70% em um ano, mas algumas rotas já apresentam valorização superior a 100%. O efeito do preço dos combustíveis nas passagens aéreas e nas ações de Azul e Gol são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 8.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade