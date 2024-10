A saída que a Justiça encontrou para lidar com o imbróglio da Coteminas

A 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, onde corre a recuperação judicial do Grupo Coteminas, decidiu pela “consolidação substancial” de todas as marcas do grupo. Isso significa dizer que, como os passivos e ativos dos devedores estão interligados e confusos, sem ser possível distinguir a titularidade de cada um, é necessário tratar as contas da Coteminas como uma coisa só. Há existência de garantias cruzadas e a identidade parcial do quadro societário.

A Justiça identificou as empresas do grupo utilizam de caixa comum para o exercício de sua atividade empresarial e realizam pagamentos de débitos de titularidade de outra, inclusive verbas de natureza trabalhista.