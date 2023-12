Por que Haddad e Campos Neto encerram o ano como protagonistas

VEJA Mercado | 22 de dezembro de 2023.

O ano de 2023 foi marcado por intensas movimentações na política e nas empresas. Um novo governo tomou posse cercado de desconfiança no mercado financeiro e encerrou o ano com as aprovações do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária nas costas. As ações de estatais como a Petrobras e o Banco do Brasil acumulam valorização superior a 60% no ano. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, caiu nas graças da Faria Lima. Os juros começaram a ser cortados pelo Banco Central em agosto, depois de muitas idas e vindas na relação entre BC e governo. Ainda assim, os cortes não foram suficientes para impulsionar as varejistas brasileiras. A fraude contábil da Americanas ainda não chegou a uma solução definitiva e acrescenta bastante incerteza ao setor. A retrospectiva de 2023 e os grandes assuntos que vem dominar a economia em 2024 são os assuntos desta edição do VEJA Mercado.

