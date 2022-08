A resposta do mercado ao crescimento de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 9 de agosto.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas pesquisas eleitorais e já provocou respostas no mercado financeiro. Em relatório enviado a clientes, os analistas do UBS BB traçaram as tendências com base nos últimos levantamentos e discutiram a possibilidade de um segundo turno entre os dois candidatos. A reação do mercado ao crescimento de Bolsonaro nas pesquisas e a alta do Ibovespa depois do Brasil registrar deflação em julho são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 9.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade