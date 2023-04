A resposta de Roberto Campos Neto sobre baixar os juros

Em almoço do Esfera Brasil com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, a COO do Grupo Almeida Junior, Heloisa Almeida, foi aplaudida ao fazer a pergunta de milhões: se o Copom vai baixar a taxa de juros já na próxima reunião. Campos Neto respondeu com uma brincadeira. “You control the questions, I control the answers” — ou “você controla as perguntas e eu as respostas”, parafraseando Colin Powell, ex-secretário de estado americano.

O presidente do BC afirmou que não poderia dizer o que vai acontecer no encontro do colegiado, mas disse que “trabalha para combater a inflação ao menor custo possível à sociedade”. Ele também lembrou que o BC é um órgão técnico e que “fica preocupado quando tentam politizar o BC com narrativas não verdadeiras”. Campos Neto reafirmou que o trabalho é para que a inflação volte à meta com menor custo possível à sociedade. “Esse é o desafio da comunicação, de ter credibilidade, comunicar governo e sociedade”, disse.

