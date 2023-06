A pressão pela redução da taxa de básica de juros não vem só da Fazenda. Ainda fora do posto no Banco Central, o ex-secretário executivo do ministro Fernando Haddad, Gabriel Galípolo, faz périplo pelo Senado atrás de apoio e tem escutado reclamações dos parlamentares sobre as taxas. “Eu ainda nem entrei”, costuma responder.

