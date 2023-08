A resposta da Petrobras quando confrontada sobre o preço dos combustíveis

A diretoria da Petrobras realizou uma teleconferência com analistas de mercado depois da divulgação dos resultados trimestrais da companhia. A estatal teve lucro de 28 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, uma queda de 47% frente ao mesmo período de 2022. A empresa deve pagar 15 bilhões de reais em dividendos aos acionistas — cifra 83% menor do que há um ano. Quando confrontada sobre a política de preços dos combustíveis, a diretoria saiu pela tangente e evitou comentar sobre a alta defasagem dos valores. “Em relação aos preços, nós não podemos comentar sobre comparação com preço marginal e outras questões. Seria uma exposição das nossas estratégias”, disse Claudio Schlosser, diretor de logística da Petrobras.

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que os preços da gasolina estão 21% defasados em relação à paridade internacional — o equivalente a 63 centavos por litro. “Nós temos nossos custos e oportunidades de produção, com alguma eficiência por causa da nossa logística implementada. Incorporamos nossos diferenciais competitivos na estratégia comercial, com tudo que temos em produção e logística. Mitigando, ainda, a volatilidade de mercado”, completou o executivo. As ações da empresa caem 3% após a divulgação do resultado.

