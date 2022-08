A resposta da Globo à redução de verba pública exaltada por Bolsonaro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Globo se posicionou a respeito de repasses de verba pública do governo federal à empresa, alvo de ataques orquestrados pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Procurada pelo Radar Econômico, a Globo afirmou que “assim como em todo o mercado, existem critérios técnicos observados pelos órgãos da administração para aplicação” das receitas publicitárias, “devendo ser a participação da emissora na audiência do público telespectador o principal deles”.

A empresa afirma ainda que as verbas oriundas de governo não representam mais de 4% de todo o faturamento da Globo, “que sempre obteve a maior parte das suas receitas da iniciativa privada”. O resultado da Globo em 2021 apresentou um crescimento de 19% na receita publicitária na comparação com 2020. A empresa também encerrou o exercício com uma posição de caixa de R$12,8 bilhões, equivalente a mais de duas vezes o valor de sua dívida.

