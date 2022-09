A resistência de alas do PT ao ex-ministro Henrique Meirelles

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles sugeriu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que as conversas sobre cargos num eventual governo do petista se deem apenas depois das eleições — caso o ex-presidente sagre-se vitorioso no pleito. Alas internas do PT, porém, já articulam nos bastidores contra a possibilidade de Meirelles assumir o comando da gestão econômica de um eventual novo governo. Grupos dentro do partido tentam vender a Lula que a presença de Meirelles seria bem-vinda durante a campanha, mas que seria preferível que sua participação se restringisse a funções paralelas às de ministro, como a possibilidade de assumir a presidência do chamado “Conselhão”. Lula, por sua vez, dá de ouvidos.