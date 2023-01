A repercussão do aumento na gasolina e de mudanças no BB na bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 24 de janeiro.

A Petrobras voltou a aumentar os preços da gasolina depois de mais de sete meses. O reajuste de 7,46%, o equivalente a 23 centavos por litro, passa a valer já a partir de quarta-feira, 25. O movimento está em linha com os preços do petróleo, que acumulam valorização nas últimas semanas em razão de um maior otimismo sobre a retomada da economia chinesa. A repercussão do reajuste na bolsa e as mudanças no Banco do Brasil em relação a exportações para a Argentina são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 24.

