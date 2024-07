A rentabilidade da Gauss Capital em ativos em países pré-eleição

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O fundo Zaftra, da Gauss Capital, obteve uma rentabilidade de 112% do CDI após se posicionar em ativos no Panamá, África do Sul e Índia às vésperas da eleição nesses países.

Dedicado a operar eventos políticos no mundo, o Zaftra agora está posicionado para obter ganho das assimetrias geradas no mercado financeiro pela eleição na França e no Reino Unido.