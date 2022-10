A relação entre o possível retorno de Marinho e o Orçamento Secreto

A possibilidade de retorno de Rogério Marinho como ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL), revelada pela coluna Radar, é interpretada pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um movimento para que a gestão do atual presidente consiga operacionalizar os empenhos das emendas de relator. Segundo aliados do petista, o possível retorno de Marinho — eleito senador pelo Rio Grande do Norte — envolveria a “experiência” do ex-ministro do Desenvolvimento Regional com a consolidação dos recursos empenhados por meio das emendas de relator, que abastecem o Orçamento Secreto.

O retorno de Marinho ao governo teria como fim o retorno eleitoral do empenho das emendas. Em paralelo, aliados do senador eleito argumentam que a movimentação seria uma “bobagem”, uma vez que Marinho, caso volte a ser ministro, ficaria impossibilitado de trabalhar como cabo eleitoral de Bolsonaro no Rio Grande do Norte, estado em que não haverá disputa de segundo turno para governador. Eles relembram que Marinho coordenará a campanha de reeleição de Bolsonaro no estado. “Ele é senador eleito, com estrutura de campanha montada lá no estado, vai fazer o que em Brasília? Não voltará”, diz um aliado.

Siga o Radar Econômico no Twitter