Os bairros mais caros de São Paulo para comprar um imóvel

A região Centro-Oeste da cidade de São Paulo é disparada a mais cara da capital, de acordo com o Relatório de Compra e Venda QuintoAndar. Segundo o estudo, no segundo trimestre de 2024, o preço médio do metro quadrado na região atingiu R$ 10.380. Em seguida, aparece a região Centro-Sul, onde o preço médio atingiu R$ 9.595.

No caso do bairro de Pinheiros, o valor chegou a R$ 13.721/m². Em segundo lugar, o bairro mais caro para se adquirir um imóvel é o Brooklin, com um valor médio de R$ 13.067 o metro quadrado.

Apesar dos valores altos, o preço dos imóveis à venda em São Paulo cresceu menos que a inflação no 2º trimestre deste ano. Em comparação com o primeiro trimestre do ano, o preço do metro quadrado registrou um aumento de 0,73%. O valor médio nos contratos fechados chegou a R$ 7.209/m².

A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no mesmo período na capital paulista foi de 1,01%, de acordo com o IBGE.

O ranking dos 10 bairros mais caros:

Pinheiros – R$ 13.721 Brooklin – R$ 13.067 Vila Olímpia – R$ 12.727 Moema – R$ 11.818 Jardim Paulista – R$ 11.629 Chácara Santo Anônimo – R$ 11.341 Vila Madalena – R$ 11.023 Itaim Bibi – R$ 10.875 Vila Mariana – R$ 10.257 Santo Amaro – R$ 10.045