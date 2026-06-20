A reforma inusitada que fez as vendas da Aramis dispararem

Uma obra no Shopping Iguatemi, em São Paulo, virou, sem querer, um teste decisivo para a varejista Aramis. A marca refez a loja com telas interativas, etiquetas inteligentes e exposição mais premium, com até uso de mármore, criando ali seu novo conceito. O resultado surpreendeu: as vendas subiram 50%, diz o CEO Richard Stad.

O susto positivo virou método. A Aramis repetiu o novo padrão no também paulistano Shopping Center Norte e viu o faturamento crescer em ritmo semelhante. A reformulação deve avançar pela rede e ajudar a preparar a companhia para o sonho antigo de uma futura abertura de capital. “Não estamos buscando agora, mas está no nosso desejo”, afirma Stad. Em 2025, a Aramis registrou receita líquida de 796 milhões de reais.