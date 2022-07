A refinaria privada que passou a vender diesel mais barato que a Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 07 de julho.

Como se viu poucas vezes nos últimos meses, o preço dos combustíveis no Brasil está levemente mais caro em relação à média internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o que abriu espaço para uma queda nos preços. A maior refinaria privada do país, em Mataripe (BA), administrada pelo fundo árabe Mubadala, saiu na frente da Petrobras e reduziu os preços da gasolina em 5% e os do diesel, em 9%. Assim, o diesel vendido pela refinaria passa a ser mais barato do que o comercializado pela estatal. A queda no preço dos combustíveis, a recente alta do petróleo e a queda do dólar são os assuntos da edição do VEJA Mercado desta quinta-feira, 7.

