A recuperação da Via que deve fechar lojas da Casas Bahia e adotar saldões

A varejista Via anunciou um grande plano de recuperação para deixar os tempos difíceis para trás e voltar a crescer. A companhia, dona de marcas como Casas Bahia e Ponto, teve um prejuízo de 500 milhões de reais no segundo trimestre do ano, revertendo o lucro de 7 milhões registrado no mesmo período de 2022. O tombo já era esperado pelos analistas, mas o caminho traçado pela Via em sua reestruturação foi bem recebido pelo mercado. A varejista promete adotar iniciativas como a redução de até 370 milhões de reais por ano em despesas com pessoal, a adoção de novos modelos de gestão baseados em novas margens e ciclos de caixa, a otimização das lojas ainda neste ano por meio do fechamento de 50 a 100 unidades que operam no vermelho e também saldões de estoque com potencial de até 1 bilhão de reais.

