A recepção de investidores internacionais à reoneração dos combustíveis

As recentes divergências entre a ala política do PT, capitaneada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vêm causando incômodo entre investidores internacionais que temem pela influência de quadros do PT em decisões do ministro. A vitória de Haddad, porém, foi vista com bons olhos. A leitura é de Lucas de Aragão, sócio da consultoria Arko Advice, que acaba de inaugurar um escritório em Washington, capital dos Estados Unidos. “Na disputa pela reoneração dos combustíveis, os investidores interpretaram como uma vitória de Haddad, o que veem com bons olhos. Não foi um uma goleada, principalmente num assusto que a Gleisi se posicionou de forma firma, mas mostra que o governo tem feito um esforço em direção a um discurso de racionalidade, que traga paz e tranquilidade ao mercado”, diz. “Os ruídos de alas do PT e do próprio presidente deixam as mensagens confusas”, pondera.

