A reação positiva do mercado à nova regra fiscal do país

A nova regra fiscal do Brasil será detalhada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã desta quinta-feira, 30. O ministro se reúne com os líderes do Congresso para apresentar o projeto antes de torná-lo público. Alguns detalhes importantes já vazaram e provocam reações no mercado financeiro. As despesas do país devem evoluir de acordo com o crescimento do PIB per capita do Brasil. Além disso, o governo terá como meta zerar o déficit fiscal já em 2024 e apresentar um superávit em 2025. No mercado, as cotações futuras do Ibovespa, que medem a temperatura do mercado antes do pregão oficial abrir, têm forte alta de 1,5% nesta manhã. Por volta de 9h30, o dólar comercial abria o dia em queda de 1%, cotado a 5,09 reais. O mecanismo completo ainda será divulgado por Haddad, mas os primeiros sinais provocam uma reação bastante positiva dos investidores.

