A reação do mercado ao plano de Bolsonaro para aumentar o Auxílio Brasil

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 29 de junho.

A PEC dos Combustíveis agora se chama PEC 16 e voltou suas atenções para os programas sociais. O texto final prevê um aumento nas parcelas do Auxílio Brasil para R$ 600, além de reajustes no vale-gás e um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. O custo disso tudo seria de quase R$ 40 bilhões, dinheiro que sairia de receitas extraordinárias da União, segundo o relator da PEC, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), ideia que o mercado financeiro não comprou muito bem. A nova queda da bolsa e a disparada do Risco Brasil para o maior nível em mais de dois anos são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 29.

