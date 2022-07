A reação do mercado ao pacote de “bondades” da Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 28 de julho.

A Petrobras anunciou um pacote de “bondades” nesta quinta-feira, 28. Na hora do almoço, a companhia reduziu o preço da gasolina em R$ 0,15 e, na parte da tarde, foi a vez do preço do querosene de aviação cair 2,6% e do anúncio da distribuição de R$ 87 bilhões em dividendos aos seus acionistas, incluindo o governo federal. O pacotão ajudou os papéis da estatal a fecharem em forte alta de 3% na bolsa de valores. A reação dos investidores às “bondades” da Petrobras e a surpreendente reação positiva à queda do PIB americano são os assuntos da edição de hoje do VEJA Mercado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade