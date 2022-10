A reação do mercado ao crescimento de Bolsonaro nas pesquisas

Atualizado em 21 out 2022, 18h17 - Publicado em 21 out 2022, 18h13

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 21 de outubro.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a distância para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em algumas pesquisas eleitorais e a reação do mercado tem sido incisiva. As estatais passaram a subir de forma mais acentuada em resposta ao crescimento de Bolsonaro. A posição do mercado sobre as eleições e a melhora no cenário externo que também ajudou a impulsionar a bolsa são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 21.

